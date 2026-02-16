本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/16（月）
EUR/USD
1.1850（14.0億ユーロ）
1.1875（8.69億ユーロ）
1.1900（7.81億ユーロ）
1.1950（12.0億ユーロ）
USD/JPY
153.90（5.65億ドル）
154.25（5.60億ドル）
154.40（5.99億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.1850、1.1875，1.1900と現在の水準付近にポイント集中、ドル円は153.90から154.40にかけて設定観測、ポンドドルは特段の設定みられず
