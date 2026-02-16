音無美紀子、“しじみの炊き込みご飯”メインの手作り夕食を披露「とっても美味しそうです」「すべての料理がお店ですね」 夫は村井國夫
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が16日、自身のインスタグラムを更新。手作りの豪華な夕食を披露した。
【写真】「すべての料理がお店ですね」音無美紀子が披露した“しじみの炊き込みご飯”メインの夕食
音無は、舞台『風を打つ』（1月15日〜2月18日）への出演のため、1月中旬から巡業へ。11日の投稿では、約4週間ぶりに自宅に帰ってきたことを伝えていた。
投稿では、「今夜もシルバー村井家の夕飯。先日松江公演の折りは、毎日しじみ汁を頂いていて、本当に美味しくて美味しくてね。で、しじみの炊き込みご飯の素を家に送っておいたのですが、結局、主人もやり方がわからないと言ってそのまま残っていたので、今夜はそれを。上品な味で、とても美味しかったです」と満足げにつづり、メインの炊き込みご飯のほか、「素揚げ野菜の甘酢餡」「長芋ふっくら揚げ」「大根ステーキ鰤のっけ」など、おかずも豪華なメニューを披露した。
この投稿にファンからは「みきこさん、とっても美味しそうです」「優しい食材ですが、とても美味しそうで食べ応えありそうですね」「すべての料理がお店ですね」「美味しそう お腹空いてきました」「先日の鰤のみぞれ鍋、作ったら本当にとても美味しくて、何回もお魚や野菜を足していただいています。今夜もそそられる食卓ですねー」などの声が寄せられている。
