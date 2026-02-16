µÈÅÄÀãÇµ¡¢ÃÏ¸µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì½é¸ÞÎØ¡¡13°Ì¤ËÎÞ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÄ©¤ó¤À½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500m¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê23¡Ë¤Ï13°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ä¼ê¸©¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°éÀ®»ö¶È½Ð¿È¡£Âç³Ø¤ä¼Â¶ÈÃÄ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ä¼ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¡¢¿Í¡¹¤¬Ë¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤ò¡×¡£Ìó5Ç¯Á°¡¢¹â¹»Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿µÈÅÄ¤ÎÍúÎò½ñ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Èµ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¹²¬»Ô¤Î¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²ñ¼Ò¡Ö¼÷¹¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÂÀÌî¿¿°ì¤µ¤ó¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤ò¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò´´Éô¤¬µÈÅÄ¤ÈÆ±¤¸À¹²¬¹©¶È¹â½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ï¤ÇÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö´ä¼ê¤«¤é¸ÞÎØ¤Ø¡×¤Î»×¤¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÂç²ñ½Ð¾ì¤Ç¡¢µÈÅÄ¤¬²ñ¼Ò¤Ë´é¤ò½Ð¤¹µ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£½Ð¼Ò¤¹¤ì¤Ð¿Ê¤ó¤Ç¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡¡15Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿ÂÀÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤è¤¯³ê¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë