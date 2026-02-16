中学時代は成績オール5…『教場』出演俳優の知識量に木村拓哉も驚き「すげえな…」
俳優の井桁弘恵（29）が16日放送の『ネプリーグSP』（後7：00）に出演。豊富な知識量で共演者を驚かせた。
【写真】「幸せそうなおふたり」“夫”との2ショットを披露した花嫁姿の井桁弘恵
この日番組では、シリーズ最終章となる映画『教場Requiem』の公開を記念して、『教場』シリーズから豪華俳優陣が大集結。木村拓哉を筆頭に、大島優子、三浦翔平、和田正人、綱啓永、齊藤京子、井桁弘恵、大原優乃、佐藤勝利（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）といったメンバーが出演した。
井桁は難関私大の早稲田大学を卒業しているが、番組では中学時代にオール5の成績だったことも明かされた。これには木村も「オール5ってすげえな…」と感心していた。
番組では終始、訓練生チームを引っ張り、ボーナスステージでも冷静な判断が光った。番組の最後にも木村は「今、拝見させてもらって、弘恵ちゃんすごいよ」と太鼓判。これに井桁は「良いところ見せられてうれしいです！」と笑みを浮かべた。
