中島健人がメドレー、WEST.が重岡大毅詞曲の楽曲を披露 3.9放送『CDTVライブ！ライブ！』
3月9日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表された。
【写真】中島健人、「メンズノンノ」3月号カバーに登場！ インタビューも掲載
中島健人は、「アイドルとしての人生」をさまざまな角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と、「IDOLIC」の2曲をSPメドレーでおかわりライブ。
M！LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズで届ける。快進撃の止まらないM！LKらしさ満載の本楽曲を前回放送に続いて、おかわりライブで魅せる。
WEST.は、作詞・作曲・振付を重岡大毅が手掛ける「これでいいのだ！」をフルサイズ初披露。笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージを届ける楽曲だ。
奇跡のコラボとして話題を呼んでいるキタニタツヤ feat. BABYMETALは、人気アニメシリーズの第2期のオープニングテーマとして起用されている「かすかなはな」をフルサイズでパフォーマンス。
AIはテレビCMも話題の、優しさと勇気が湧く最新曲「ラッキーアイラブユー」、GENERATIONSはSUPER BEAVERの柳沢亮太が作詞・作曲を手掛けた卒業ソング「本心」をフルサイズで歌唱する。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
AI「ラッキーアイラブユー」
WEST.「これでいいのだ！」
キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」
GENERATIONS「本心」
中島健人「XTC」「IDOLIC」
M！LK「爆裂愛してる」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて3月9日19時放送。
