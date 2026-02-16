3月9日放送の『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト

　3月9日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表された。

【写真】中島健人、「メンズノンノ」3月号カバーに登場！　インタビューも掲載

　中島健人は、「アイドルとしての人生」をさまざまな角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と、「IDOLIC」の2曲をSPメドレーでおかわりライブ。

　M！LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズで届ける。快進撃の止まらないM！LKらしさ満載の本楽曲を前回放送に続いて、おかわりライブで魅せる。

　WEST.は、作詞・作曲・振付を重岡大毅が手掛ける「これでいいのだ！」をフルサイズ初披露。笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージを届ける楽曲だ。

　奇跡のコラボとして話題を呼んでいるキタニタツヤ feat. BABYMETALは、人気アニメシリーズの第2期のオープニングテーマとして起用されている「かすかなはな」をフルサイズでパフォーマンス。

　AIはテレビCMも話題の、優しさと勇気が湧く最新曲「ラッキーアイラブユー」、GENERATIONSはSUPER BEAVERの柳沢亮太が作詞・作曲を手掛けた卒業ソング「本心」をフルサイズで歌唱する。

■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）

AI「ラッキーアイラブユー」

WEST.「これでいいのだ！」

キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」

GENERATIONS「本心」

中島健人「XTC」「IDOLIC」

M！LK「爆裂愛してる」

　『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて3月9日19時放送。