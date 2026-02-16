乃木坂46、41stシングルのアンダーセンターは岡本姫奈
乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のアンダーメンバーのフォーメーションが、グループのYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で16日に配信された「週刊乃木坂ニュース」にて発表された。
【写真】乃木坂46・岡本姫奈、“完全プライベート”に反響「ガチのプライベート」
今作のアンダー楽曲でセンターを務めるのは5期生の岡本姫奈。全19名によるフォーメーションは以下の通り。休業中の小津玲奈を除く、6期生全員がアンダーメンバーとなった。
（3列目左から）大越ひなの、海邉朱莉、増田三莉音、鈴木佑捺、川端晃菜、長嶋凛桜、愛宕心響
（2列目左から）伊藤理々杏、奥田いろは、矢田萌華、森平麗心、瀬戸口心月、黒見明香、吉田綾乃クリスティー
（1列目左から）金川紗耶、佐藤璃果、岡本姫奈、岩本蓮加、柴田柚菜
また、3月17日〜19日には神奈川県・ぴあアリーナMMにて「41stSGアンダーライブ」の開催も決定。19日公演の本編終了後には、4期生・佐藤璃果の卒業セレモニーも行われる。
【写真】乃木坂46・岡本姫奈、“完全プライベート”に反響「ガチのプライベート」
今作のアンダー楽曲でセンターを務めるのは5期生の岡本姫奈。全19名によるフォーメーションは以下の通り。休業中の小津玲奈を除く、6期生全員がアンダーメンバーとなった。
（2列目左から）伊藤理々杏、奥田いろは、矢田萌華、森平麗心、瀬戸口心月、黒見明香、吉田綾乃クリスティー
（1列目左から）金川紗耶、佐藤璃果、岡本姫奈、岩本蓮加、柴田柚菜
また、3月17日〜19日には神奈川県・ぴあアリーナMMにて「41stSGアンダーライブ」の開催も決定。19日公演の本編終了後には、4期生・佐藤璃果の卒業セレモニーも行われる。