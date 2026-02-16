第２子を出産した女優の真木よう子（４３）が近影をアップした。

１６日までに自身のインスタグラムを更新。「バナ姐が編んだ帽子を」とつづり、オレンジ色のニット帽、ベージュのカーディガンを羽織った姿を披露した。

柔らかな表情にファンからは「手編みのニット帽可愛いくて似合ってる」「素敵です」「お疲れ様です めっちゃ似合ってます」「よう子さん 出産後一段と美しくなったなぁ」「優し〜いママの顔なんだなぁ」などの声が寄せられている。

真木は２００８年１１月に元俳優の男性と結婚。０９年５月に長女を出産したが、１５年９月に離婚した。その後、２３年８月に事実婚を発表。インスタグラムで「私にはパートナーシップの相手がいます。事実婚というものですかね。契約云々（うんぬん）は面倒なので、お互いの自由を尊重し合えながら永く一緒にいられたら。と言う思いです。突然の発表でごめんなさい」（原文まま）と報告していた。関係者によると、父親はパートナー関係にある１６歳年下の俳優・葛飾心。２５年７月に真木は第２子妊娠を公表し、同年１２月に出産を発表した。