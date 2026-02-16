高木菜那さん【写真：スポーツ報知/アフロ】

写真拡大

ミラノ・コルティナ五輪

　ミラノ・コルティナ五輪でスピードスケートの解説として活躍している高木菜那さんがインスタグラムを更新し、現地イタリアで支持を集める“日本ブランド”を明かした。

　高木さんは「オリンピックといえば！　ピンバッジ交換！！」と切り出し、五輪でひとつの文化となっている国際交流を紹介。「各国やチームの代表選手と交換したり！　ボランティアさんと交換したり！！　その為に日本代表の選手はteam JAPANのバッジを10個くらい最初にもらいます！」と打ち明けた。

　そして、明かしたのは日本の人気ぶり。「その中でも日本のTV局のバッジはめちゃ人気　アニメめちゃ人気！！！　正直レアです。笑」と紹介。掲載した写真にはポケモン、ONE PIECE、アンパンマンなどのアニメキャラがデザインされたテレビ各局の実物を公開した。

「オリンピックで競技だけではなくてピンバッジを通していろんな人とコミュニケーションをとれるのは凄くいいなと思っています！！　そんなオリンピックあるあるでした」とファンに舞台裏を届けた。

（THE ANSWER編集部）