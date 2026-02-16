この形が、若見えのカギ！？【40・50代】に推したい♡「美フォルムショートボブ」

年齢とともに変化する髪のボリュームや質感の悩み。それを解消するカギは、全体のシルエットを美しく整えること。今回は、後頭部のふんわり感と襟足のタイトなラインを両立させた、大人世代にぴったりの「美フォルムショートボブ」をご紹介します。顔立ちを明るく見せながら、洗練された印象を与えるスタイルを集めました。

軽さとくびれが際立つ、スタイリッシュなショートボブ

やわらかなグレージュカラーが都会的な、コンパクトなショートボブ。根元を立ち上げ、繊細な毛束感を出すことで、立体的でスタイリッシュな表情を作り出しています。襟足はグッとタイトにくびれさせてメリハリを強調。ほどよくエッジの効いた、まさに美フォルムなショートボブです。

透明感たっぷりのエアリーショートボブ

透けるようなグレージュカラーが美しい、短すぎないショートボブです。太めの毛束をゆらすようにスタイリングすることで、ふんわりとしたニュアンスとエアリーな質感を演出。襟足はくびれさせておさまりを良くしているため、ボリューム感がありつつもスッキリとした、女性らしいやわらかな印象を与えています。

ふんわり丸みのレイヤーショートボブ

レイヤーを重ねることで、後頭部に自然な丸みを持たせたスタイル。毛束を丁寧に重ねたシルエットが、大人世代の横顔を美しく引き立てます。首元をグッと引き締めることでメリハリが生まれ、ほどよくくすんだブラウンカラーが落ち着いた印象をプラス。品とやわらかさを両立したい人にフィットするデザインです。

ぷつっとラインが新鮮な丸みショートボブ

ベージュカラーの優しい色味に、襟足のぷつっとしたラインがアクセントとなったショートボブ。ベースをぷつっと切り揃えつつ、全体にふんわりとした丸みを持たせることで、甘さと辛さの絶妙なバランスを実現しています。こなれ感のある毛流れが美しく、周囲と差がつく洗練されたフォルムを楽しみたい人におすすめです。

