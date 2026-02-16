2月21日・22日に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催されるDIAURAとアルルカンによる2MANライブ＜THIS IS MY CULT.2026＞。

2月21日の前夜祭＜THIS IS MY CULT.2026前夜祭 「BEHIND THE CULT[ure]」＞では、愚民（DIAURAファンの呼称）・ダメ人間（アルルカンファンの呼称）から寄せられた熱いリクエストに応える、一夜限りの特別なステージが用意されているとのこと。

中でも注目するべきは、この日限りで結成されるプレミアムセッションバンド。

「90← →00」

yo-ka（Vo）、來堵（G）、奈緒（G）、翔也（B）

・「マユラピサロト」/ ヴィドール

・「蜃気楼」/ ROUAGE

・「Miss MOONLIGHT」/ 黒夢

「Boy A」

暁（Vo）、佳衣（G）、祥平（B）、達也（Dr）

・「いばらの涙」/ L’Arc〜en〜Ciel

・「ピンクスパイダー」/ hide with Spread Beaver

・「ヴァンパイア」/ Janne Da Arc

世代を象徴する名曲の数々を、それぞれのメンバーがカバーするというスペシャルな企画となっており、両バンドのルーツやリスペクトが交差する濃密な時間となりそうだ。

また、事前に寄せられた楽曲の中から選ばれたリクエスト曲を披露する特別企画も実施。レア楽曲が飛び出す可能性もあり、どの一曲が選ばれるのかに注目だ。

さらに終演後には、メンバー自らが行う抽選会を開催。当選者5名にサイン入りTシャツやフォトセットなどの限定賞品が贈られるほか、アーティスト写真撮影時の両バンドによるコラボチェキも数量限定で販売予定となっている。

チケットは現在、一般販売中。

DIAURA × アルルカン 2MAN LIVE - 恵比寿LIQUIDROOM 2days -

■日程

2月21日(土)THIS IS MY CULT.2026前夜祭 「BEHIND THE CULT[ure]」

2月22日(日)「THIS IS MY CULT.2026」 ■開場・開演

開場 16:30 / 開演 17:30 ■出演

アルルカン / DIAURA ■チケット料金

前売\6,500 (税込/D別)

当日\7,000 (税込/D別) ■一般チケット

※枚数制限：お一人様4枚まで

https://eplus.jp/diauraxarlequin/