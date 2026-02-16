ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は世界各国で中継されている。最も注目を集めるのはメダルがかかった勝負所。にもかかわらず、英公共放送「BBC」では金メダルが決まる場面でチャンネルが切り替わり、視聴者の怒りを買ってしまったという。

「冬季五輪で英国チームが金メダル獲得を目指す最中、BBCの『無意味かつ迷惑な』放送変更にファン激怒」

こんな見出しで報じた英紙「ザ・サン」によると、BBCは金メダル獲得が期待されたスケルトン混合リレーを「BBC Two」で放送していたが、午後6時から7時の間は「BBC One」にチャンネルが変更。ちょうどこのタイミングが金メダルを獲得する良い場面だったため、慌ててリモコンを握った視聴者から「無意味かつ迷惑だ」「BBCの冬季五輪放送は茶番だ」「1時間チャンネルを変える意味があるのか？」と怒りの声が上がったという。

日本でもNHKはメインチャンネルとサブチャンネルが切り替わることもある。そのタイミングの難しさはどの国も共通のようだ。



