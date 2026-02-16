現役医師でアイドルの北村舞香が16日までに、自身のインスタグラムを更新。「まいかぴ先生ファーストシングル『ドクターアイドルスマイル』をリリースしました！」と報告した。



【写真】心も体も癒やしちゃう 医師でアイドル 絶好調で" まいかぴ "繁殖中

歌詞も手掛けた北村は「歌詞にある " まいかぴるんるん繁殖中 " にはとても大切な想いが込められていて、高校生で自称アイドルを名乗り始めた時に自己紹介で使っていた造語なのです～！！！そこから省略して"まいかぴ"となりました！」と自身のニックネームの由来を、歌詞に込めたことを明かした。



また「ずっとずっとお医者さんとアイドルどっちもが私にとって選べないくらい大切な夢だったからこそ、そして今もその夢を大切に生きているからこそ届けられる歌詞だと思って詰め込みました！！」とファーストシングルへの思いを吐露。「みんながいるからアイドル！ステージから届けたいこの想い！ずっとみんなを笑顔にしたい！まいかぴ先生、アイドルちゅ～です」とピンクと赤のパフスリーブのミニスカに、リボンとハート、そして胸には心電図を付けたゴリッゴリのアイドル衣装で歌い踊る動画をアップした。



北村は2月22日には「まいかぴ先生 生誕初診ライブ」も都内で開催する。フォロワーも「似合う、何より可愛さ際立っています」「ア医ドル中」と応援していた。



（よろず～ニュース編集部）