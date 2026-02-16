ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートは１５日の女子５００メートルで、前回２位の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。

今大会は１０００メートルの銅に続く２個目のメダル。通算では９個となり、自身が持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。山田梨央（直富商事）は９位、吉田雪乃（寿広）は１３位。フェムケ・コク（オランダ）が五輪新記録の３６秒４９で優勝した。

入賞を果たした１０００メートルに続き、山田は５００メートルでも９位と持てる力を出し切った。１メートル６０に届かない小さな体で大柄な海外勢と渡り合い、「いい滑りが出せた」と胸を張った。

力みすぎずにスタートする滑りを取り入れ、序盤の加速が増した。１０秒６台が多かった１００メートル通過がこの日は１０秒５５。その後もひときわ小さく見える低い姿勢で滑らかにコーナーを回り、スピードに乗って目標としていた３７秒台でゴールした。納得の滑りに笑顔を見せつつ、入賞ラインまではわずか０秒０３差。「自分の滑りで入賞やその上に届かなかったというところは悔しい」とアスリートとしての自負ものぞかせた。

五輪金メダリストの小平奈緒さんと同じ長野・伊那西高、信州大の出身で、かつては一緒に練習した。大会前、その小平さんが「自分の気持ちを大会にぶつけてくればいいんだよ」と応援してくれていたことを人づてに知った。

その言葉に背中を押されるように、今大会は以前のように緊張に押し潰されることもなかった。「たくさん応援してもらっていると実感しながら滑った。すごく幸せだった」。誇らしげな表情で大会を締めくくった。（森井智史）