キャストが豪華な「冬ドラマ（日テレ）」ランキング！ 2位『冬のなんかさ、春のなんかね』、1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月31日〜2月1日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（日本テレビ系）」に関するアンケート調査を実施しました。
現在、日本テレビ系ではさまざまなドラマを放送中です。作品には、多くの人気俳優が出演し、視聴者を魅了する演技を見せています。そこで、今回は出演者にスポットを当てたランキングを作成しました。
それでは、「キャストが豪華だと思う2026年冬ドラマ（日本テレビ系）」ランキングの結果を紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位には『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）が選ばれました。水曜ドラマとして放送中の作品で、主演は杉咲花さんが務めています。
杉咲さんは、古着屋でアルバイトしながら3冊目の作品を執筆中の小説家・土田文菜を担当。文菜の彼氏・佐伯ゆきおを成田凌さん、文菜に思いを寄せる早瀬小太郎は岡山天音さんが演じています。
そのほかには倉悠貴さん、細田佳央太さんなどが出演。個性派の俳優が多く作品に参加し、独特な世界観を作り上げています。
回答者からは、「杉咲花ちゃんと成田凌くんの絡みがみれてうれしい」（30代女性／神奈川県）、「メインキャラだけでなく、サブキャラも安定した方がそろっているように感じます」（40代女性／宮城県）、「地味に良いキャストがそろっていると思います」（50代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
1位には『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）が選ばれました。日曜ドラマとして放送中の作品で、篠原涼子さんが主演を務めています。
同作は、海外の実話に着想を得て描かれる、女性刑務官と男性受刑者が一緒に脱獄して逃亡するオリジナルストーリーの「脱獄サスペンス」。まじめなベテラン女性刑務官・冬木こずえを篠原さんが演じ、強盗殺人の罪で起訴された日下怜治をSixTONESのジェシーさんが担当しています。
そのほかには、藤木直人さん、河内大和さん、宇梶剛士さん、小関裕太さんなど演技派俳優が数多く出演。バラエティーにとんだ芸能人が多く出演し、注目を集めています。
回答者からは、「主演・助演ともに実力派がそろっており、それぞれが強い存在感を放っていました」（20代男性／新潟県）、「アイドルからベテラン俳優まで幅広い」（50代女性／神奈川県）、「ジェシーと篠原涼子の組み合わせがいい」（50代男性／長野県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
