「天使すぎん？！」人気YouTuber、息子のかわいいソロショット公開「とうとう歩けるようになりましたか」
2人組男女YouTuberユニット「ばんばんざい」のぎしさんと妻でモデルの桜井美悠さんが運営するアカウント「ミニギシ」は、2月17日に投稿を更新。息子のかわいい姿を披露しました。
【写真】ぎし夫婦のかわいい子ども
ファンからは、「前髪も伸びてきたね〜かわいい」「え〜〜〜!! とうとう歩けるようになりましたか 動画で早く観たいです」「よっ」「めちゃくちゃ可愛い」「天使すぎん？！」「前髪のくるっが可愛すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】ぎし夫婦のかわいい子ども
「前髪のくるっが可愛すぎる」同アカウントは、息子の愛らしい成長ショットを1枚投稿。よちよちと歩きながらカメラに向かってくる姿で、片手をパーっと開いて「よっ」と言っているようなポーズが最高にキュートです。前髪は真ん中の毛が長めでパーマがかかっているかのようなカール具合。愛らしい表情としぐさに、見ているだけで癒される1枚となっています。
息子の寝落ちショットも13日には、座りながら目を閉じている息子の寝落ちショットを公開していた同アカウント。コメントでは、「可愛い過ぎる」「お眠さん」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)