バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「埼玉県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「川越プリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
自分へのご褒美や特別なギフト需要が高まるこの時期、見た目の華やかさと確かな味わいを兼ね備えたスイーツが注目を集めています。数ある名店の中でも、ギフトとして圧倒的な支持を集める逸品はどれなのでしょうか？
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「埼玉県のご当地スイーツ」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「プリンは男性が好きなスイーツのひとつなのでハズレないと思った」（50代女性／兵庫県）、「川越プリンは有名で観光地に行かないと食べられないイメージがあるのでバレンタインにもらえたら嬉しい」（30代女性／宮城県）、「柔らかく、喉越しがいいので老若男女問わず喜ばれるから」（30代女性／静岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「宝石のような見た目が華やかで果実の味がしっかり感じられ、特別感と上品さを同時に演出できるから」（40代男性／静岡県）、「ゼリーはケーキなど甘いものが苦手な人にも渡しやすいと思ったから」（10代男性／大阪府）、「まるで宝石のような輝きとフルーツの濃厚な味わいがあり、ホワイトデーに贈るお菓子として非常に華やかで喜ばれるからです」（50代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：川越プリン（川越プリン）／57票2位は「川越プリン（川越プリン）」でした。小江戸・川越の蔵造りの街並みに店を構えるプリン専門店。厳選された卵と牛乳を使用した滑らかな食感が特徴で、定番の「なめらか」のほか、川越名産の芋を使用した「川越いも」など、地元の魅力を詰め込んだラインアップがギフトとしても喜ばれています。
1位：フルーツゼリー（彩果の宝石）／74票1位は「フルーツゼリー（彩果の宝石）」でした。日本を含む世界各国から厳選された果汁をぜいたくに使用した、宝石のような美しさが魅力のゼリーです。果物本来の風味が凝縮された濃厚な味わいと、かわいらしい形、そして上品なパッケージは、バレンタインやホワイトデーの特別な贈り物として多くの支持を集めました。
