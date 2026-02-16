「前代未聞のツンデレ」工藤静香、愛犬とのツーショットに反響「可愛すぎる神ショット」「幸せですね」
歌手の工藤静香さんは2月15日、自身のInstagramを更新。愛犬・ビビのショットを披露しました。
【写真】工藤静香＆“ツンデレ”な愛犬のショット
また「私がニコニコしていても、『スンッ』てしてるでしょ？ 呼んでも気分次第で来ない！笑笑 もう可愛くてね」と、愛犬のツンとした態度が逆にかわいくて仕方ない様子です。今回の写真でも愛犬はどの写真も凛とすましているように見え、愛されていることを自覚しているかのよう。
コメントでは、「びびの顔 」「しーちゃん愛たっぷりのビビちゃん幸せですね」「羨ましい」「ツンデレビビちゃん可愛い」「どちらも可愛すぎるっ」「しーちゃんとビビちゃん可愛すぎる神ショット」と、絶賛する声が集まりました。
(文:中村 凪)
「呼んでも気分次第で来ない！笑笑」工藤さんは「ツンデレ ビビと」とつづり、写真を5枚載せています。1〜3枚目は水色のニット帽をかぶった自身とクマの耳をつけた愛犬のかわいいツーショットです。「この子は私が無条件に愛を注ぐ、私には愛される事を知っている 笑笑 だって、前代未聞のツンデレ 半端ない」と愛犬の様子を明かしています。
「お気に入りのチノパンとビビ」1月12日の投稿でも「お気に入りのチノパンとビビ」と、愛犬を抱く写真を公開していた工藤さん。ファンからは、「可愛い」「めちゃくちゃ癒されます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
