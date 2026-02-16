元フジテレビでフリーアナウンサー・大島由香里（42）が16日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。あの先輩アナウンサーにまさかの“お願い”をする場面があった。

番組では「一生のお願いをしたことがありますか?」というテーマで特集。大島アナが「もったいなくて、一生のお願いを使ったことがない」と明かすと、スタッフから「フランクに使ってみませんか?」と話があった。

そこで、元ニッポン放送でフリーアナウンサー・垣花正を呼び出すと、大島アナは「横にずっと座らせていただいているんですが、一回もこれ（カツラの中身）を見たことがなくて…一生のお願いです!見せてください!」とまさかの提案。

垣花アナは「マジでトラウマになりますよ?」と何度も説得したが、大島アナは譲らず。ついに垣花アナがカツラを外すと、大島アナは「ぎゃああああああ!!」と絶叫。垣花アナは「ホラー映画のヒロインみたいになってますよ!」とツッコミを入れていた。またあまりにも生々しいため、モザイクすらNGとなり、放送ではイラストが用いられていた。