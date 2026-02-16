¸µÄ«ÀÄÎ¶¡¡¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥í¥·¥¢¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬¥í¥·¥¢¤ÇÏÃÂê¡ÖÈà¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ù¤¤À¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹ËÄ«ÀÄÎ¶¤Î£ØÅê¹Æ¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¡¢¸µÄ«ÀÄÎ¶¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥À¥ó¥¹¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥í¥·¥¢¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£²£¹ËÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¸¤¸Ã£¤è¡¡²æ¡¹¤Ï·¯¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£±éµ»¸«¤¿¤¤¤ó¤À¡£¡¡ÀµÄ¾¡¢¥í¥·¥¢¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÏÀ®¤êÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Çºé¤¯²Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬°ì½Ö¤Ç¤Á¤®¤êÍî¤Á¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö²£¹ËÄ«ÀÄÎ¶¤¬£É£Ï£Ã¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤òÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹Êó¤¸¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¿Í¡×¡ÖÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡£Èà¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ù¤¤À¡×¡ÖÂ¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ÌÁ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¶¥µ»¤òµö²Ä¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¥í¥·¥¢Àª¤Ï¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¤Î¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥°¥á¥ó¥Ë¥¯¡¢½÷»Ò¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬»²²Ã¡£