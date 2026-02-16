【五輪】高木美帆　「全てをおろそかにしない」恩師が語る大谷翔平、羽生結弦との共通点…スピードスケート女子５００ｍ銅メダル

◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

１５日（日本時間１６日）に女子５００メートルが行われ、２０２２年北京大会銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が今季自己ベストの３７秒２７で銅メダルを獲得した。１０００メートルに続く３位。今大会２度目の表彰台。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を９個に伸ばした。女子５００メートルで日本は３大会連続の表彰台となった。世界記録保持者のフェムケ・コク（オランダ）が五輪新の３６秒４９で初優勝した。

高木の帯広南商高時代の監督、東出俊一さんは小学生時代から高木を見てきた。幼少期から「天才」だったと懐かしそうに振り返る。「小学１年生の時に、地区の大会で５００メートルを滑って（ほかの選手と）１００メートルくらい離れた。次元が違う。後ろ向きで滑っても勝てるくらい」。当時からずば抜けた素質があったという。

高木の性格は一言で「ストイック」だと力強く話した。「スーパー中学生」と呼ばれ、２０１０年にバンクーバー五輪に出場。その直後から二人三脚での歩みが始まった。当時から練習に対しての意識が高かった。トレーニングメニューを与えた際に、なぜそれをやるのかを対話し、理解を深めてから取り組む。「レベルが違う。次元が高い」とスケートの才能だけではなく、吸収する天才でもあった。

勉強の面でも表れた。Ｗ杯の海外転戦で、高校に通う機会は限られた。単位取得のため遠征先でも課題に取り組み、家庭科のレポートを出した際には「発表できるレベル」と担当教諭に驚かれたこともあった。資格を３つ取り、表彰されれば「美帆ちゃんなんで学校にあんまりいないのに取れたの？」と同級生も目を丸くした。

東出さんは、フィギュアスケート男子で２大会連続五輪金メダリストで、同学年の羽生結弦さんや、米大リーグ大谷翔平投手と共通点があるという。「スポーツだけ一生懸命やるんじゃなくて、全てのことをおろそかにしない」。天才と呼ばれても、その裏では努力を重ね続けている。高木の強さは滑りだけではないと力説した。（富張 萌黄）