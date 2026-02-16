NTTドコモがApple Oneの取り扱いを開始！初回31日間無料のほか、爆アゲ セレクションの対象で10％ポイント還元に。キャンペーンも実施
|Apple OneがNTTドコモの「爆アゲ セレクション」の対象に
NTTドコモは16日、Appleが提供する「Apple Music」および「iCloud+」、「Apple TV」、「Apple Arcade」の4つのサブスクリプションを使える魅力的なプラン「Apple One」の取り扱いを2026年2月26日（木）から開始すると発表しています。合わせて対象サービスの利用でdポイント（期間・用途限定）を毎月進呈する特典「爆アゲ セレクション」の対象サービスにApple Oneを追加します。
さらにApple Oneの取り扱い開始に伴って「『爆アゲ Apple One』開始記念キャンペーン」を2026年2月26日（木）から2026年3月31日（火）までの期間で開催し、期間中にキャンペーンWebページ（ https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/appleone/join_campaign/ ）からエントリーの上、NTTドコモからApple Oneを契約した人の中から抽選で100人にdポイント（期間・用途限定）1,090ポイントを進呈します。
|プラン
|月額料金
|個人プラン
|1,200円
※31日間無料（初回のみ）※1
|ファミリープラン
|1,980円
Apple OneはApple MusicおよびiCloud+、Apple TV、Apple Arcadeの4つのサブスクリプションを嬉しい月額で使える魅力的なプランで、iPhoneやiPad、Apple TV 4K、MacなどのあらゆるApple製品でアクセスしてどこでも楽しめ、料金はAppleでは個人プランが月額1,200円（税込）、最大5人まで使えるファミリープランが月額1,980円（税込）です。今回、そんなApple OneをNTTドコモが取り扱いを開始し、NTTドコモにて契約できるようになり、さらに爆アゲ セレクションの対象に追加されました。
これにより、爆アゲ セレクションの特典でドコモ MAXまたはドコモ ポイ活 MAXを契約している場合には10％ポイント還元となり、個人プランなら毎月110ポイント、ファミリープランなら毎月180ポイント、ドコモ ポイ活 20またはahamo、eximo※6、ギガホ※7を契約している場合には5％ポイント還元となり、個人プランなら毎月55ポイント、ファミリープランなら毎月90ポイントが進呈されます。なお、NTTドコモにおける爆アゲ セレクションは支払方法が携帯電話料金との合算払いのみとなります。
|プラン
|月額料金
|ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX
|ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホ
|還元率※2
|進呈ポイント数※2※3※4
|還元率※3
|進呈ポイント数※2※3※4
|個人プラン
|1,200円
|10％
|110ポイント
|5％
|55ポイント
|ファミリープラン
|1,980円
|180ポイント
|90ポイント
※3 ポイントは適用条件を満たした月の翌月に進呈されます。
※4 進呈されるポイントはdポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈された日の3か月後の月末日までです。
※5 進呈されるポイントはdポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈された日の3か月後の月末日までです。
※6 「eximo ポイ活」を含みます。
※7 「5Gギガホ プレミア」「ギガホ プレミア」「5Gギガホ」「ギガホ」「ギガホ2（Xi）」「ギガホ︓定期契約なし」「ギガホ2︓定期契約なし」「ギガホプレミア︓2年定期」をさします。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・爆アゲ セレクション 関連記事一覧 - S-MAX
・「爆アゲ セレクション」に、新たに「Apple One」を追加 | お知らせ | NTTドコモ
・爆アゲセレクションにApple Oneが登場!
・ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホならおトク！ドコモユーザーなら爆アゲ セレクション
・Apple One - Apple（日本）