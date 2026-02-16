ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝が１６日、東京・フジテレビ本社で「ＦＵＪＩ ＦＵＴＵＲＥ ＵＰＤＡＴＥ〜新コンテンツ発表会〜」第１弾「タイムレスマン」記者発表に出席した。

昨年４月に８人体制初の冠番組として始まった「タイムレスマン」（火曜・深夜０時１５分）が、今年４月から金曜ゴールデン昇格を決めた。これまで深夜番組ながら高い支持を集め、見逃し無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」の人気バラエティーランキングでは常に上位にランクイン。実績が認められ、今回放送開始からわずか１年での“スピード出世”を勝ち取り、放送時間も現在の３０分から１時間に倍増される。

放送開始からわずか１年での“スピード出世”に原は「ｔｉｍｅｌｅｓｚのことをまだまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、チャンスと思って一回一回を全力で僕たちらしくやっていけたら」と意気込んだ。

これまで、ペットボトルを投げ、１回転させて立てる「立道（たてどう）」や８人で楽曲の音階をシェアし、正確に歌えるかに挑む「ミュージックシェア」などさまざまな名物企画も誕生。新たに挑戦したい企画を問われると、原は「俺は今、木村拓哉さんと話がしたい！」と大声で宣言。テーマについては「取材ごとにヘアはどうやって変えてるのか（聞きたい）」と人気者ならではの内容に興味を示した。