ちいかわネイル全16色♡キャップが可愛い新作

粧美堂より、イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』のキャラクターキャップ付き「ちいかわネイルカラーシリーズ」が2026年2月13日（金）に発売されました。見た目の可愛さはもちろん、使い心地にもこだわった全16色展開のネイルカラーです♡

キャップが主役のキュート設計

©nagano/chiikawacommittee

ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4キャラクターのキャップ付きデザイン。それぞれ異なる色のリボンがあしらわれ、細部までとびきりキュートに仕上げられています。

キャップは取り外し可能なので、好きなキャラクターと好きなカラーを自由に組み合わせることが可能。

©nagano/chiikawacommittee

©nagano/chiikawacommittee

©nagano/chiikawacommittee

©nagano/chiikawacommittee

自分だけの“推しネイル”を楽しめます。並べて飾っても可愛く、コレクション欲をくすぐるシリーズです♪

メイクアップフォーエバー新色登場♡自由な表現を叶える高発色クリームカラー

全16色の豊富なカラバリ

©nagano/chiikawacommittee

価格：各1,320円（税込）

ネイルカラーは全16色展開。ラメ入りや偏光パール入りの華やかなカラーから、デイリー使いしやすいシンプルカラーまで幅広くラインナップしています。

高発色でムラになりにくく、ツヤ感のある仕上がりが魅力。見た目だけでなく実用性も兼ね備えたアイテムです。

全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストアのほか、粧美堂公式オンラインストアにて販売中です。

カラー：全16色（01～16）

指先にちいかわを♡

全16色から選べる「ちいかわネイルカラーシリーズ」は、可愛さと実用性を兼ね備えた注目アイテム。キャラクターキャップで気分を上げながら、指先のおしゃれをもっと自由に楽しめます。

お気に入りのカラーと推しキャラの組み合わせで、自分だけの特別なネイル時間を過ごしてみて♡