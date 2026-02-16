モデルの谷碧（27）が16日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。衝撃的な水着ショットを投稿した。

「2ndDVDの感想続々とありがとうございます 1stとはまた違う感じでいいよね」とつづり、布面積が極端に少ない紫の奇抜デザインハイレグビキニ水着姿をアップ。さらに「撮影会ありがとうございました」とアニマル柄のビキニ水着ショットも公開した。

また、別の投稿ではBLACKPINKのコンサートを訪れた黒Tシャツ＆ミニスカート姿で笑顔ショットも加えた。

ファンやフォロワーからも「可愛くてスタイル良くて完璧すぎ」「可愛すぎる〜」「立ち姿が綺麗」「ヤバいくらいステキ」「曲線美、ほんまに美しすぎ」「スタイル良すぎ」「最高セクシー」「たまらん」「日本の女神」「健康美人」「あかんお尻見えてるよ」「美ーッ尻ーッ」などのコメントが寄せられている。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、25年1月にグラビアデビュー。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。