新潟市の新年度予算案が発表されました。一般会計の当初予算は4425億円で過去最大となっています。最優先課題である液状化対策や物価高対策のほか、アリーナの新設を検討する予算が盛り込まれました。



新潟市の新年度予算案は一般会計の当初予算で4425億円で、4年連続で過去最高を更新しました。また9年連続で基金を切り崩すことなく歳入でまかなう「収支均衡予算」となる見込みです。





主な増加分は、人件費で89億円、福祉サービスでの物価高や賃金アップへの対応で29億円などとなっています。最優先課題として挙げたのが能登半島地震からの復旧・復興で約52億円が計上されました。そのうち液状化対策に4億4000万円が充てられます。もう一つは物価高対策で小学校の給食費の保護者負担をなくす費用などに27億5000万円を計上しています。〈新潟市 中原八一市長〉「活力あふれる街、若者や子育て世代に選ばれる街、持続可能な街の3点を3つの力点として明るい未来を切り開くための内容を盛り込んで充実した予算としたつもり」そうした中、市長自ら説明したのが…〈新潟市 中原八一市長〉「現在の市の体育館とサブトラックを廃止しまして、信濃川沿いにアリーナを新設いたします」白山エリアへのアリーナの新設です。新潟市中央区の白山エリア。その一角には新潟市陸上競技場や新潟市体育館などが立ち並んでいます。しかし、60年以上前に建設された体育館は老朽化が深刻です。大きなひび割れがみられ、床には段差も…。床下にある換気用のダクトに地下水が流れ込み4月から休館が予定されています。そこで……（リポート）「こちらのグラウンドと奥に見える体育館、こちら一帯がアリーナになるかもしれません」こちらは16日に公開されたアリーナのイメージ図です。体育館と陸上競技場のサブトラックの位置に新たな建物が。市はアリーナの新設を含めたスポーツ施設再編の検討に2000万円を盛り込みました。目指すのは"見る"臨場感を味わえる多目的施設。〈まちの人〉「楽しそう」「すごいですね。こんなのができるんですね」実際に中原市長が視察して参考にしている佐賀県の「SAGAアリーナ」は8000人を収容できスポーツやコンサートなどに活用されています。〈まちの人〉「アリーナとかだったからアーティストさんとかね、来ていただけると。一番好きなのが湘南の風なんで。もうタオルぶんまわして声枯れるまで歌って盛り上がりますよ」〈まちの人〉「新潟いいところいっぱいなんだ けど、何か観光のときにひとつのところに集まりづらいというか、なかなかどこへ行って いいかわからないというのも県外の人から聞くので、何かいいスポットになってもらえれば」また、新潟駅周辺の整備に34億1000万円、鳥屋野潟南部エリアの整備に9億8000万円など拠点性の向上に力を入れています。そのほか、新規事業として挙げられたのが、国内最大級のファッションイベント「東京ガールズコレクション」の誘致です。県や民間企業と連携して若者が集い、にぎわい、参画する場をつくる機会にするため3000万円を盛り込みました。〈新潟市 中原八一市長〉「田園の恵みを感じながら心豊かに暮らせる日本海拠点都市・新潟市の実現に向け着実に前進するための予算案としました」新年度予算案は、2月17日から始まる2月市議会で審議されます。