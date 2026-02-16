16日未明、長岡市中心部の信濃川にかかる大手大橋の上で、軽自動車が道路上にいた男性と衝突する事故がありました。男性は頭を打ち、その場で死亡が確認されました。



16日午前2時前、長岡市信濃2の国道351号・大手大橋の上で、長岡駅方面から川西方向に走っていた市内のアルバイト店員（37）運転の軽自動車が、道路の上にいた市内の無職男性（57）とぶつかりました。男性は頭から出血していて、午前2時半前に現場で死亡が確認されました。



大手大橋は片側2車線、中央分離帯付きの見通しの良い橋で、軽自動車は歩道から遠い、進行方向右側の車線を走っていました。運転していた店員は「黒い物体にぶつかった」と話しているということです。



警察は発生当時の状況や事故原因を詳しく調べています。