タレント・指原莉乃（３３）がＡＫＢ４８の６７枚目シングル「名残り桜」（２５日リリース）のカップリング曲で研究生楽曲「初恋に似てる」の作詞を担当することが１６日、わかった。表題作以外では異例の１７日午前０時から先行配信。同グループ最年少１３歳の近藤沙樹が初のセンターを務める。

偉大なＯＧが結成２１年目を迎えた“古巣”を彩るべく、一肌脱いだ。指原は「ＡＫＢ４８の作品に自分の名前がまた違った形で載るのが幸せ」と率直な思いを吐露。「生意気にも」と謙遜しつつ、仮音源を何度も聞いた上で近藤のセンターや歌割りを提案するなど楽曲作りにのめり込んだ。

きっかけは恩師の“鶴の一声”だ。昨年には同グループが結成２０周年を迎え、指原も記念シングルに参加。プロデューサーの秋元康氏（６７）とともに取材に応じた際、「ぜひＡＫＢ４８の曲を書いていただきたい」とラブコールを受けていた。

指原自身がプロデュースするアイドルグループ・＝ＬＯＶＥの楽曲「とくべチュ、して」で昨年の第６７回日本レコード大賞作詞賞を受賞し、作詞家としての実力は申し分ない。秋元氏の楽曲に「これが４８のカラーだなあ」と懐かしさを感じながら、「全力！前向き！な歌詞を書きました」と後輩の活動を後押しする。