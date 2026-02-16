■これまでのあらすじ

妻を見下し、息子にも苛烈な言動を繰り返す夫。いつも勝手に息子の教育について決めてしまい、妻が意見しても相手にしようともしない。そんなやり取りを見ていた息子は「ぼく大丈夫だよ」と母を庇うことを言い出し、妻はこのままじゃいけないと強くなる覚悟を固めるのだった。



息子は完全に夫を怖がるようになっていました。そんな息子に、さらに厳しい言葉をかける夫…。

私が何度訴えても「専業主婦の立場で意見するな」と言われるので、私は夫に専業主婦をやめて働くと伝えました。私が少しでも稼げば、意見を聞いてもらえるのではと思ったからです。そしてもうひとつの理由も…。それでも夫は、パートだと私を見下して笑っていました。そして、「それで稼いでいるなんて笑わせるな」と語気を強めました。でも…もう私は耐えるのはやめたのです。「専業主婦でなくなれば意見する権利があるはず」と食い下がると、夫が本性を露わにしました。「調子に乗るな」「頑張ったって無駄」「家事の手を抜いたら生活費は止める」…。この会話がすべて録画録音されているとも知らずに…。

※この漫画は実話を元に編集しています

