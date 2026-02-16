◆女子プロゴルフ ＩＮＴＬＯＯＰグループ・レディース・カップ 最終日（１６日、千葉・平川ＣＣ＝６３８８ヤード、パー７２）

２日間３６ホールで争うツアー外競技の最終ラウンドが行われ、プロ３年目の政田夢乃（なないろ生命）は７６と落とし、通算４オーバーの２０位で終えた。

３打差７位で出たが、いきなりスタートでつまずいた。左ドッグレッグの１番パー４。ドライバーで放った第１打は「右に突き抜けてＯＢしてしまった」とミスショットとなり、痛恨のトリプルボギー発進。「トリが痛かった。マネジメントを考え直したい」と反省した。１５、１６番で連続バーディー後、１７、１８番で立て続けにボギー。４１人中２０位だった。

昨季はゴルフ５レディスの４位などトップ１０が３回あったが、初優勝には届かず。メルセデス・ランク６２位でシードは獲得できなかった。今オフは体作りに励み「しっかり食べて、トレーニングもして体も大きくなった。体重は去年の（開幕戦）ダイキン（オーキッドレディス）から５キロ以上増えた。飛距離もキャリーで１０ヤード伸びた」と、たくましさを増した。

オフは宮崎県で合宿を行い、ツアー１勝の２０歳・菅楓華（ニトリ）と練習に励んだ。５歳下の菅とはプロテスト同期で、１年目から一緒に練習ラウンドを行うなど仲良し。「年下っぽいかわいらしいところもあるけど、しっかりしててあまり年の差を感じない」と笑みを浮かべた。

プロ３年目の目標を「初優勝して、（ＪＬＰＧＡツアー選手権）リコーカップに出たいです」と迷いなく言い切った。これまでは「シード獲得」を掲げてきたが、高い目標を口にする背景には、ツアー７勝の佐伯三貴から授かった言葉がある。

昨年末に契約するキャロウェイゴルフのイベントで顔を合わせた時、「ギリギリの目標を立てていたら上にいけない。もっと高い目標を立てた方がいい」と助言をもらった。政田は「発言とかやることがトッププロだなという感じで見習いたい。今年は『リコーカップにいくぞ』というくらいの気持ちでやってます」と力を込めた。

昨年は月曜日をオフにするなど疲労を調整し、１年間を戦う術を磨いてきた。開幕戦のダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、沖縄・琉球ＧＣ）からプロ３年目が始まる。「だいぶツアーを回る上で慣れは出てきた。一番は（地元）北海道の試合で優勝したい」と目を輝かせた。