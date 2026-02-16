「俺、これ以上子どものことしなきゃなの？」転勤から帰ってきた夫との生活がストレス…
＜妻 SIDE STORY＞
銀行員として働いている私は、夫と4歳の娘鈴の3人家族。しかし、夫は4年前から単身赴任で、一緒には暮らしていません。
お互い仕事は忙しいけれど、仲の良い新婚生活を送っていました。
そして、夫が転勤から帰ってきて…
あまりにも子どものとの生活が分かっていない夫は、育児を見て口を出すばかり。その上、自分のやりたいことは何も気にせず主張してきて…。
単身赴任を終えて夫が帰宅、家族揃っての生活に喜びを感じていました。
しかし夫は家事育児を手伝うどころか、私のやり方に口出しばかりして…!?久しぶりの同居で生じた一時的なズレだと思いたいけれど…。
夫の帰宅は、妻を追い詰める「地獄の日々」の幕開けだったのです…。
＞＞ 【まんが】転勤から帰った夫との夫婦仲
(ウーマンエキサイト編集部)
銀行員として働いている私は、夫と4歳の娘鈴の3人家族。しかし、夫は4年前から単身赴任で、一緒には暮らしていません。
お互い仕事は忙しいけれど、仲の良い新婚生活を送っていました。
そして、夫が転勤から帰ってきて…
あまりにも子どものとの生活が分かっていない夫は、育児を見て口を出すばかり。その上、自分のやりたいことは何も気にせず主張してきて…。
単身赴任を終えて夫が帰宅、家族揃っての生活に喜びを感じていました。
しかし夫は家事育児を手伝うどころか、私のやり方に口出しばかりして…!?久しぶりの同居で生じた一時的なズレだと思いたいけれど…。
夫の帰宅は、妻を追い詰める「地獄の日々」の幕開けだったのです…。
＞＞ 【まんが】転勤から帰った夫との夫婦仲
(ウーマンエキサイト編集部)