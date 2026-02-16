＜妻　SIDE STORY＞
銀行員として働いている私は、夫と4歳の娘鈴の3人家族。しかし、夫は4年前から単身赴任で、一緒には暮らしていません。

お互い仕事は忙しいけれど、仲の良い新婚生活を送っていました。





そして、夫が転勤から帰ってきて…










あまりにも子どものとの生活が分かっていない夫は、育児を見て口を出すばかり。その上、自分のやりたいことは何も気にせず主張してきて…。





単身赴任を終えて夫が帰宅、家族揃っての生活に喜びを感じていました。

しかし夫は家事育児を手伝うどころか、私のやり方に口出しばかりして…!?久しぶりの同居で生じた一時的なズレだと思いたいけれど…。

夫の帰宅は、妻を追い詰める「地獄の日々」の幕開けだったのです…。

＞＞ 【まんが】転勤から帰った夫との夫婦仲

(ウーマンエキサイト編集部)