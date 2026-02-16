ExWHYZが、最後となる全国ツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』を5月より開催する。

（関連：ExWHYZは“今しかない瞬間”を全力で駆け抜けるーー抜群の切れ味で3周年を締め括った『Year End Party』）

本ツアーはExWHYZメンバーの「いつか野外ワンマンをやってみたい」という夢を叶える形で、5月6日の大阪城野外音楽堂公演よりスタート。これまでにExWHYZとして数々のライブを重ねてきた広島、新潟、名古屋、福岡、山形、高松、仙台、札幌を巡り、ファイナルは7月4日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催される。

ツアータイトルは、グループ結成からのコンセプトである『DANCE YOUR DANCE』と同名に。また、ツアーとは別途解散公演の開催も予定されており、後日詳細がアナウンスされる。

あわせて、ティザームービー、歴代のアートワークを想起させるExWHYZらしいスタイリッシュなキービジュアル、ツアーステイトメントが公開された。ステイトメントによると、新曲の準備も進めているとのことだ。

さらに、公式ファンクラブ『xYZ』では、明日2月17日21時よりファンクラブ最速先行チケット販売がスタートする。

＜『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』ステイトメント全文＞

Dance it (Y)our Way

最後のツアーが決まりました。全国10都市を回ります。

各地に感謝を伝えに行くのは大前提です。ただ、ExWHYZは3年しか活動していません。正直、「集大成です、ありがとうございました!」と言うには、しっくりきていないのも本音です。

だから。最後まで進化と深化を届けにいきます。新曲も作っています。このツアーで、新たなアンセムが生まれるかもしれません。それでも、これが最後のツアーです。

ツアータイトルは、結成から大切にしてきたコンセプトと同じ「DANCE YOUR DANCE」。

ExWHYZの音楽とライブが、確かに此処に存在したことを見届けてください。そして、あなたの心に消せない傷を、少しだけ残したいと思っています。

あなたは、あなたのダンスを。自由に楽しんでください。

（文＝リアルサウンド編集部）