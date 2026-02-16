「昔、水ぼうそうにかかったことがある」という方は多いのではないでしょうか。実はそのウイルスが原因で、大人になってから激しい痛みに襲われる可能性があるのが「帯状疱疹（たいじょうほうしん）」です。

【写真を見る】今年度スタート“帯状疱疹ワクチン定期接種” 助成対象となるのは「生涯一度」（山形）

2025年度から、この帯状疱疹ワクチンが国の「定期接種」となり、費用の一部が助成されるようになりました。しかし、今年度の期限「3月31日」が迫っています 。助成対象となるのは「生涯一度」。制度のポイントと、ワクチンの賢い選び方を解説します。

■ そもそも「帯状疱疹」とは？ 続く痛みへの懸念

帯状疱疹は、体内に潜んでいた「水痘（すいとう）・帯状疱疹ウイルス」が、加齢や疲労をきっかけに再活性化することで発症します。神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れるのが特徴です。

最も恐ろしいのは、皮膚が治った後も痛みが続く合併症「帯状疱疹後神経痛」です。日常生活に支障をきたすこともあり、寒さや疲れでチクチクとした痛みが10年以上続くケースもあるといいます。

■助成は「生涯一度」最大2万2000円 対象年齢は？

今年度から始まった定期接種化により、山形県内の市町村を例に挙げると、最大で2万2000円（費用の約半分）の助成が受けられます。助成が受けられるのは「生涯に一度限り」です。

【今年度の対象者】

今年度は制度開始直後のため、以下の経過措置（特例）が設けられています。

基本対象： 今年度 65歳 になる方

特例対象： 今年度 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳 になる方

5年間の特例措置が終わると、その後は年度内に「65歳になる方」のみが対象となります。今年度対象となる方は3月31日までに接種しなければ助成が受けられないため、早急な検討が必要です。

■「生ワクチン」か「組換えワクチン」か

ワクチンには「生ワクチン」と「組換えワクチン」の2種類があり、厚生労働省のデータによると、効果や費用、副反応に明確な違いがあります。

まず「効果の持続性」についてです。「生ワクチン」は接種後1年時点で6割程度の効果がありますが、5年後には4割程度に低下します。一方、「組換えワクチン」は効果が高く、接種後1年時点で9割以上、10年が経過しても7割程度の効果を維持するとされています。

■費用・接種回数は

次に「費用と回数」です。山形県内では、ワクチン接種の際に市町村の助成額を差し引いた費用を医療機関に支払います。「生ワクチン」は1回の接種で済み、助成を利用した自己負担額は4000円～5000円程度。対して「組換えワクチン」は2回の接種（2カ月以上あける）が必要で、自己負担額は合計で2万円～2万6000円程度となります。

※助成額や自己負担額はお住まいの市町村によって異なります。

■副反応に違いは

最後に「副反応」の違いです。「生ワクチン」の場合、接種部位が赤くなる（発赤）症状が30%以上の方に見られますが、比較的軽度です。 一方、「組換えワクチン」は副反応の発現割合が高く、70%以上の方に接種部位の痛み（疼痛）が出るほか、30%以上の方に発赤、筋肉痛、疲労感が現れます。また、10%以上の方に頭痛、接種部位の腫れ、発熱などがみられるため、接種後の体調管理には注意が必要です。

■ 【重要】今年度末の「組換えワクチン」接種は要注意

効果の高さで選ばれる「組換えワクチン」ですが、2回の接種間隔を「2カ月以上」空ける必要がある点に注意が必要です。

今年度の助成期限は3月31日のため、現時点（2月中旬以降）から1回目を接種しても、年度内に2回目の接種が間に合いません。今年度対象の方がこれから組換えワクチンを希望する場合、2回目は全額自己負担となる可能性があります。「生ワクチン」とするか、2回目自己負担でも「組換えワクチン」とするか、医療機関等でよく相談してください。

■一部で、50歳以上は「定期接種」以外の助成も



一部の自治体では、独自の事業として50歳以上を対象とした任意接種の助成を行っているケースもあります。今年度山形県内では西川町、金山町、舟形町、大蔵村、戸沢村の5町村で実施しています。

以前から行っていた事業を継続しているケースで、助成内容は「定期接種」とほぼ同じです。任意接種も含め、助成は「生涯一度」。任意接種の助成は今年度で終了するところもあります。

■ 接種率はまだ2割程度 封書の確認を

発症すると長引く痛みのリスクがある帯状疱疹。県内複数の自治体で中間接種率を確認したところ、対象者の接種率は20%台にとどまり、7割以上の方が未接種という状況です。

今年度の定期接種の対象者には、年度初めに自治体から案内（封書など）が届いているはずです。「自分は対象かな？」と気になった方は、お手元の案内を確認するか、お住まいの市町村や医療機関へ早めに相談することをおすすめします。

※本記事は山形県内の一例を基にしています。正確な助成金額や期限については、必ずお住まいの市町村の案内をご確認ください。