Reol、地獄から立ち上がる美しさと強さを表現した「うつくしじごく」MV公開
Reolが、新曲「うつくしじごく」のMVを公開した。
■Reolが「わたしなりの讃美歌」と語る「うつくしじごく」
「うつくしじごく」は、スマホゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』の主題歌で、1月21日にリリースされた自身4枚目となるフルアルバム『美辞学』に収録されている。アレンジャーにMONJOEを迎え、Reolが2025年11月9日に行った横浜アリーナ公演で初披露されて以降、多くの反響を呼んでいる。
「この曲が書けたことで他のアルバムの楽曲たちが生まれていきました。わたしなりの讃美歌」とReolは楽曲のコンセプトを説明しており、地獄を彷徨いこの世の全ての不幸から立ち上がる美しさと強さを表現した世界観の作品となっている。
MVの監督は、Reol とは「Q?」以来のタッグとなるMIZUNO CABBAGEが務めた。
「うつくしじごく」も収録されている最新アルバム『美辞学』を引っ提げた、全21都市を回るツアーも3月よりスタートする。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
ALBUM『美辞学』
2026.01.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「DEAD CENTER feat. LiSA 」
