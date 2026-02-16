母の死、前回北京五輪直前の大けが、着地への恐怖心――。

度重なる試練を乗り越えてミラノ・コルティナオリンピックで五輪初出場を果たしたスキージャンプ女子の丸山希選手（２７）。１５日（日本時間１６日未明）に行われた個人ラージヒル（ＬＨ）で８位に入り、今大会の競技を終えた。二つの銅メダルを獲得したジャンプ界のニューヒロインは、大きな飛躍を遂げた。（中薗あずさ）

中３の頃、母がステージ３のがんに

スキーが盛んな長野県野沢温泉村出身。兄、姉を追ってジャンプを始めた丸山選手を見守ってくれたのが、母の信子さん（５０歳で死去）だった。口癖は「何かで一番を取りなさい」。ジャンプに打ち込むと、中学３年の時に全日本スキー連盟のジュニア強化指定選手に選ばれた。その頃、信子さんの体には異変があった。大腸がんのステージ３が判明したのだ。

高校３年だった２０１７年１月。信子さんの訃報（ふほう）は、ワールドカップ（Ｗ杯）への初出場を控え、札幌に遠征している時にもたらされた。

急いで長野に戻ると、父の守さん（６１）から信子さんが旅立つ前に残したメッセージが伝えられた。「せっかくつかんだチャンスを無駄にしないでほしい」。母を見送りたい気持ちをこらえて葬式に出ないことを決め、すぐに札幌へとんぼ返りした。

信子さんの死で、ジャンプへの覚悟が決まった。「お母さんに、一番になったところを見せたい」

前回北京の前に大けが

しかし、目標にしていた北京五輪出場に手が届くところにいた２１年１０月の全日本選手権で最悪の事態に。着地でバランスを崩して転倒し、左膝前十字靱帯（じんたい）損傷の大けがを負ってしまった。北京五輪は自宅のテレビで観戦するしかなかった。

８か月間の苦しいリハビリを経てようやくジャンプ台に立つと、次は恐怖心との闘いが待っていた。スタートは切れるものの、遠くに飛んだ時は着地で無意識にしゃがみ込んでしまう。怖さを消すには、練習を重ねるしかなかった。

競技人生の転機は昨シーズン終盤に訪れた。コーチから「足の裏を意識してみない？」とアドバイスされ、助走姿勢を見直すと、直後の世界選手権の個人ＬＨで７位に入った。手応えをつかんだ今シーズン前の夏場は、足裏にまんべんなく体重を乗せる意識を持って助走姿勢を作り直した。

昨シーズンまでＷ杯の個人戦では０勝、表彰台に立ったのも２回だけ。ところが、今シーズンのＷ杯では開幕から３連勝を含む６勝を挙げ、今大会の個人ノーマルヒルと混合団体で計２個の銅メダルを獲得した。

１５日のＬＨでは、会場で守さんが信子さんの遺影を胸に抱いて競技を見守る中、大きなジャンプを見せることができた。「まさか自分の子どもがメダリストになると母は思っていなかったと思うので、『メダル取ったよ』って帰ったら伝えたいです」とはにかんだ。

夢舞台でメダルを手にしても、努力をやめることはない。次こそは、一番を取ってみせる。