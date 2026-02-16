ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スキージャンプ女子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われ、高梨沙羅（クラレ）は１６位だった。

日本勢は丸山希（北野建設）の８位が最高で、アンナオディネ・ストロム（ノルウェー）が合計２８４・８点で優勝し、ノーマルヒルと合わせて今大会２冠を達成した。

４度目の五輪を終え、高梨の涙は止まらなかった。「北京の後、またこの舞台に戻ってくることは想像もできなかった」。４年前の混合団体で、スーツ規定違反で失格。今大会に出場したことで、失意から支えてくれた仲間やファンのありがたみを痛感した。

金を期待されたソチでＮＨ４位、全てをぶつけて銅だった平昌（ピョンチャン）。五輪は苦しい記憶が多かったが、今回は混合団体で仲間とともに雪辱し、他競技で勝者と敗者がたたえ合うシーンにも心が震えた。「私も全てを懸けてやってきた。五輪ってやっぱりいいなって思った」と記憶は塗り替えられた。

次回を目指すかどうかはまだわからない。ただ、「全てのジャンプを自分の力以上のものが乗っている感覚で飛べた。私ももっと強くなってみんなの力になれたらと思う」。五輪の魅力を改めて知った今大会は、人生で忘れられないものになった。（福井浩介）