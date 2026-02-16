タレントの指原莉乃（33）が、AKB48の最新シングル「名残り桜」で、カップリング曲「初恋に似てる」の作詞を手がけた。研究生8人が歌う元気いっぱいのラブソング。指原自ら歌割りを構成し、グループ最年少の近藤沙樹（13）をセンターに抜てきした。

若々しいエネルギーがあふれるフレッシュな一曲。昨年、AKBの20周年の活動を共にする中で、現役メンバーに感じた「謙虚さの中にある努力で培ってきた自信」を表現。メロディを聴き「私の選ぶ楽曲とはまた違ったサウンドで、“これが48のカラーだなあ”としみじみ懐かしく感じました」と思いを馳せ「AKB48の作品に自分の名前がまた違った形で載るのが幸せ」と喜びをコメントした。

指原は2017年からアイドルグループ「＝LOVE」をプロデュース。現在は「≠ME」や「≒JOY」を含む3組を手がける。昨年の日本レコード大賞では、＝LOVEのヒット曲「とくべチュ、して」で作詩賞を受賞。AKBの総合プロデューサーである秋元康氏も「指原の作詞力は相当」と腕前を認め、AKB創立20周年を迎えた昨年12月、作詞を公開オファーしていた。

センターに選ばれた近藤も「指原さんがAKB48に曲を書いてくださると聞いたときは、私たちが歌うことになるとは想像もしていなかったので、とっても驚きました！ずっと目標として掲げていたセンターに初めて選んでいただいたのが、この曲なのが何よりも嬉しいです！」と喜んだ。シングルは25日に発売。