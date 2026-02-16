ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプは１５日の女子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で、丸山希（北野建設）が合計２５７・０点で日本勢トップの８位だった。

ノーマルヒル（ＮＨ）の銅に続く個人種目でのメダルには届かなかった。伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、勢藤優花（オカモトグループ）は１５位、高梨沙羅（クラレ）は１６位。優勝はアンナオディネ・ストロム（ノルウェー）で、ＮＨと合わせて今大会２冠を達成した。

伊藤は１回目に１１９メートル５０、２回目に１１７メートル５０を飛んで１４位だった。高梨とともに４度目の五輪を終え、「メダルは取れなかったけど、４大会でさせてもらった経験と携わってくれた全ての方が、金メダル以上に大切だと感じた」と振り返った。

初採用のＬＨに思い入れがあった。五輪で女子ジャンプが初めて実施された２０１４年ソチ大会から出場。「当時はＮＨだけだった」。北京から混合団体、今回のＬＨと、発展の道を切り開いた先輩たちへの感謝を胸に飛んだ。

緑色で鳳凰（ほうおう）が描かれたヘルメットは、今大会の出場を逃した師の葛西紀明から今季開幕前に贈られたものだ。「監督の気持ちも一緒に五輪の空を飛べて心強かった」。最後は伊藤らしく、テレビカメラに向かって笑顔で「応援ありがとうございました」と締めくくった。（福井浩介）

勢藤「悔しい五輪だったけど目指してよかった」

勢藤は、１１０メートル台後半を２回そろえた１５位に「自分に向き合って飛ぶことができた」と振り返った。３大会目の五輪はメダル獲得への強い思いから宿舎でも緊張がほぐれず、会場へ来ると体調を崩す状態が続いたという。「４年間たくさんの方に支えてもらい、学びがあった。悔しい五輪ではあったけど目指してよかった」と涙を流した。