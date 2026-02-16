地元メディアが公開した動画に反響続々

ドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手が、スプリングトレーニングで見せた仲睦まじい姿が話題となっている。地元メディア「ドジャース・ネーション」が15日（日本時間16日）、公式X（旧ツイッター）に動画を投稿。リラックスした様子で練習に取り組む2人に、ファンからは「部活のノリかよ笑」「最高のケミストリーだね」と歓喜の声が上がっている。

公開された44秒の動画には、キャンプ地で調整を行う2人の姿が収められている。並んでダッシュを行っている最中、何やら言葉を交わすと突然、揃って爆笑。ふざけ合うように体を寄せ合い、白い歯を見せて笑い転げている。厳しいトレーニングの合間に見せた、少年のような無邪気な表情が印象的だ。

大谷と山本は、昨季からチームメートとして共闘。ワールドシリーズ制覇にも貢献した「17番」と「18番」のコンビは、公私ともに良好な関係を築いていることで知られる。2年目を迎える今季も、キャンプ初日から順調な調整ぶりをアピール。ドジャースの投打の柱として、世界一連覇への期待が高まる。

この微笑ましい光景に、日米のファンも大興奮だ。SNSでは「大親友」「親友コンビ復活！」「我が王と王子さま」「ツーショで練習は珍しい」「何で笑ってるのかよく分からないけどとりあえず2人で一緒にいるのが楽しいご様子」といったコメントが相次ぎ、2人の絆に注目が集まっている。（Full-Count編集部）