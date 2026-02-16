人気VTuberすぺしゃりて、音楽ライブイベント開催 Leminoプレミアムでの生配信も決定
【モデルプレス＝2026/02/16】Leminoは、VTuber界で注目を集める「すぺしゃりて」とタッグを組み、音楽ライブイベント『Lemino presents すぺしゃりて Special Stage 〜こずやの爆モテハーレム大作戦！？〜』を横浜みなとみらいブロンテで開催。会場でのライブ開催に加え、Leminoプレミアムでの生配信も実施される。
【写真】人気VTuber音楽ライブイベント、アクスタなどグッズ詳細
本プロジェクトは「Lemino」と「すぺしゃりて」がタッグを組み、バーチャルエンターテインメントの新たな可能性を追求するプロジェクト。今回はすぺしゃりて1期生タレントの小鳥谷なのを中心とし、2期生の星屑ぷらね、終末むくろ、3期生のあいうららも出演。日頃から親交の深い4人による、ここだけのステージを楽しむことができる。
本ライブは、横浜のライブハウス「横浜みなとみらいブロンテ」を舞台にしたリアルライブとして開催。会場ならではの臨場感に加え、Leminoによる生配信で、全国どこからでも彼女たちのステージをリアルタイムで視聴できる。また、ライブ配信以外にもライブ直後のアフタートークや、本プロジェクト限定のオリジナルコンテンツをLeminoプレミアムで独占配信予定となっている。（modelpress編集部）
■開催日時：2026年3月27日（金） 18：30開場／19：30開演
■会場：横浜みなとみらいブロンテ
【ライブ配信概要】
■配信媒体：Lemino
■配信日時：2026年3月27日（金）19:00〜
【オリジナルコンテンツ概要】
■企画：アフタートークなどを含むミニバラエティ番組
【小鳥谷なの】
元気でうるさくフレンドリーな、テンション高めのおしゃべり大好き女子。人見知りせず誰とでも楽しく話すタイプだが、人間関係の距離感には人一倍敏感で時折ひとりで反省会をしている。オーダーメイドの拡声器がトレードマーク。
【星屑ぷらね】
メガトン級のビッグバンテンションで地球を侵略しにやってきた、ちょっぴりポンコツな宇宙人の女の子。侵略対象の地球について調べるうちに、ゲームにドハマリしてしまった。なぜか地球の方言を習得しているが、その真相は宇宙の謎に包まれている。
【終末むくろ】
自称「冥界一の超美少女」の新人死神。喋るとボロが出るポンコツキャラだが、そんな一面もチャームポイントと信じて疑わない。下界に降りてきてからというもの、日夜ゲーム三昧で魂の回収ノルマに危機が訪れている。
【あいうらら】
誰よりもゲームを愛する天使。天界最強ゲーマーと言われるほどの高いスキルを持つ彼女だが、没頭しすぎた結果、ゲームとお布団だけが友達という根っからの引きこもり体質に。「たくさんのお友達と一緒に遊びたい」という夢を叶えるため、家にいながら友達が出来ると噂の配信活動に挑戦してみた。
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気VTuber音楽ライブイベント、アクスタなどグッズ詳細
◆すぺしゃりて、音楽ライブイベント開催
本プロジェクトは「Lemino」と「すぺしゃりて」がタッグを組み、バーチャルエンターテインメントの新たな可能性を追求するプロジェクト。今回はすぺしゃりて1期生タレントの小鳥谷なのを中心とし、2期生の星屑ぷらね、終末むくろ、3期生のあいうららも出演。日頃から親交の深い4人による、ここだけのステージを楽しむことができる。
◆ライブ概要
■開催日時：2026年3月27日（金） 18：30開場／19：30開演
■会場：横浜みなとみらいブロンテ
【ライブ配信概要】
■配信媒体：Lemino
■配信日時：2026年3月27日（金）19:00〜
【オリジナルコンテンツ概要】
■企画：アフタートークなどを含むミニバラエティ番組
◆プロフィール
【小鳥谷なの】
元気でうるさくフレンドリーな、テンション高めのおしゃべり大好き女子。人見知りせず誰とでも楽しく話すタイプだが、人間関係の距離感には人一倍敏感で時折ひとりで反省会をしている。オーダーメイドの拡声器がトレードマーク。
【星屑ぷらね】
メガトン級のビッグバンテンションで地球を侵略しにやってきた、ちょっぴりポンコツな宇宙人の女の子。侵略対象の地球について調べるうちに、ゲームにドハマリしてしまった。なぜか地球の方言を習得しているが、その真相は宇宙の謎に包まれている。
【終末むくろ】
自称「冥界一の超美少女」の新人死神。喋るとボロが出るポンコツキャラだが、そんな一面もチャームポイントと信じて疑わない。下界に降りてきてからというもの、日夜ゲーム三昧で魂の回収ノルマに危機が訪れている。
【あいうらら】
誰よりもゲームを愛する天使。天界最強ゲーマーと言われるほどの高いスキルを持つ彼女だが、没頭しすぎた結果、ゲームとお布団だけが友達という根っからの引きこもり体質に。「たくさんのお友達と一緒に遊びたい」という夢を叶えるため、家にいながら友達が出来ると噂の配信活動に挑戦してみた。
【Not Sponsored 記事】