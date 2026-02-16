3月9日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表 WEST.・M!LK・GENERATIONSら
【モデルプレス＝2026/02/16】TBSでは、3月9日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
【写真】STARTOアイドル＆M!LKメンバー「ビジュと色気が爆発」プラベでの貴重バスローブ姿
中島健人は「アイドルとしての人生」を様々な角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と、「IDOLIC」の2曲をSPメドレーでおかわりライブ。M!LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズで放送。快進撃の止まらないM!LKらしさ満載の本楽曲を前回放送に続いて、おかわりライブで魅せる。
WEST.は、作詞・作曲・振付を重岡大毅が手掛ける「これでいいのだ！」をフルサイズ初披露。 笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージを届ける楽曲となっている。奇跡のコラボとして話題を呼んでいるキタニタツヤ feat. BABYMETALは、人気アニメシリーズの第2期のオープニングテーマとして起用されている「かすかなはな」をフルサイズでパフォーマンス。AIはテレビCMも話題の、聴いた誰もが“きっと大丈夫”と思える優しさと勇気が湧く最新曲「ラッキーアイラブユー」、GENERATIONSはSUPER BEAVERの柳沢亮太が作詞・作曲を手掛けた卒業ソング「本心」をフルサイズで歌唱する。（modelpress編集部）
AI「ラッキーアイラブユー」
WEST.「これでいいのだ！」
キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」
GENERATIONS「本心」
中島健人「XTC」「IDOLIC」
M!LK「爆裂愛してる」
◆3月9日放送「CDTV」出演アーティスト発表
◆出演アーティスト・楽曲一覧 （※50音順）
