宇佐卓真、初写真集「36.5℃」決定 “衣を纏わない”姿収録＆特別に楽曲制作も
【モデルプレス＝2026/02/16】俳優の宇佐卓真が4月11日に1st写真集『36.5℃』（KADOKAWA）を刊行することが決定した。
【写真】BLドラマ出演イケメン俳優、初写真集先行カット
ドラマや映画への出演、音楽活動などを通して活動の幅を広げる宇佐はABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『オオカミくんには騙されない』（2018）で一躍話題になり、ドラマ『２５時、赤坂で』（2024）、『２５時、赤坂で season２』（2025）への出演や、『被写界深度』ではW主演を務めるなど注目を集めている。さらに2025年8月29日にはメンズグループ・ONSENSEのメンバーとしてアーティストデビューも果たした。
そんな宇佐が自身初となる写真集を刊行。これまで積み重ねてきたものを彼なりに表現した「いま」の姿を、存在すること（presence）・生きること（live）・五感を表現すること（sense）という3つの視点で収録。また本作のために宇佐自身が特別に制作した楽曲をダウンロードできる仕様になっており、唯一無二の世界観をより楽しむことができる。さらに、衣を纏わない裸の姿も収録しており、ページをめくるたび、宇佐のレイヤーが1枚ずつ剥がれていく、そんな深度のある必携の1冊となっている。
この度、芸能人生初の写真集を出版させていただくことになりました。普段からものづくりが好きな自分が今、表現したいものをこの写真集で形にしていただきました。ただの写真集ではなく、見て、聴いて楽しめる写真集を作りたいと思い、本書のためにオリジナル楽曲『show』も制作しました。僕自身も今回の撮影をきっかけに初めて出会った「宇佐卓真」がいたので、音楽と一緒に皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆宇佐卓真、1st写真集決定
◆宇佐卓真コメント
