モコモコ素材が可愛いーーッッ♡【3COINS】揃えて使いたい「インテリアグッズ」

立体的で存在感のある「インテリアグッズ」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ モコモコシリーズとしてさまざまなアイテムがラインナップしており、統一感を持たせたい時にもぴったり。揃えて使えば、より映える空間作りができそうです。今回は壁掛けできるミラー、生活感を抑えてくれそうなティッシュケースをご紹介します。

さりげなくリボンをあしらった「モコモコウォールミラー」

壁に設置して身だしなみをチェックできるこちらのミラー。立体的なビジュアルと、さりげなくリボンをあしらった可愛らしいデザインです。上部には引っ掛けられるループが付いており、裏返せば簡単にミラーを隠せるのも嬉しいところ。価格は\660（税込）。殺風景な壁にぜひ取り入れてみて。

タグがワンポイントになった「モコモコティッシュケース」

こちらもモコモコとした立体感があり、タグがワンポイントになった可愛らしいアイテム。中にはティッシュケースを収納でき、パッケージを隠して生活感を抑えたい時にも役立ちます。公式サイトによれば「開閉は面ファスナー仕様で、ティッシュボックスの取り替えが簡単」という手間いらず。価格は\550（税込）。カラーは2色展開で、お部屋ごとに色別で使い分けるのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino