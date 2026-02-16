女優の奥菜恵(46)が2月9日、自身のインスタグラムを更新し、ゲームデザイナーの堀井雄二氏との2ショットを公開した。



【写真】“神”との2ショットに笑顔を隠しきれない奥菜恵

ビルの高層階でのレストランとみられる場所で撮影したショット。奥菜は「こんな日が来るなんて。」と感激を表現した。



堀井氏は「ドラゴンクエスト」シリーズ生みの親として知られている。奥菜は「小学生の頃の私よ、あなたが今ファミコンでやってるドラクエあるでしょ。そのゲームを作った先生に未来で会える日が来るみたいだよ。」と過去の自身に向けて伝えた。



1作目の「ドラゴンクエスト」が発売されたのは40年前の1986年5月27日。奥菜は、自身の小学生時代のテレビゲーム業界を席巻した“神”に会えたことに「巡り合わせに感謝します。」と喜んだ。さらに「#堀井雄二 #ドラクエ #ゲーム #人生はロールプレイング」とハッシュタグを添え、RPGのように堀井氏との2ショットにたどり着いたことをイメージさせた。



フォロワーからは「どんな呪文つかったんだ?」「これは凄いですよ 強力なアイテムもらえる」とうらやむ声。堀井氏が満面の笑みでピースをしているとあって「先生の方が嬉しそう」とツッコむコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）