timelesz・猪俣周杜、“すごい怒ってた”佐藤勝利の印象が1年で変化「イジったらどんどん笑顔に」
timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が16日、都内で開催されたバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）の記者発表会に出席。猪俣が佐藤の印象の変化を語った。
【写真】記者会見に登場したtimelesz
『タイムレスマン』は、timeleszメンバー8人が、「全力で、汗をかく！」を合言葉に、全員一丸となってさまざまなロケ企画に挑戦する痛快バラエティー。2025年4月20日に8人体制timelesz初の冠番組としてスタートした同番組が、この春、全国ネット＆ゴールデンタイムに進出する。
菊池は「新体制を発表してから早1年が経ちまして、その1年でこの場にお呼びいただけたことはとても光栄に思います」とコメント。篠塚は「ゴールデンに行くというのは本当に喜ばしいことですし、芸能界に入って1年が経ちますが、こんなに幸せな環境を作ってくださっているスタッフの皆さんだったり、ファンの皆さんのおかげで、こうやって楽しく8人で毎日頑張っています。ゴールデンになっても変わらず8人で楽しい姿をお見せできたらなと思います」とあいさつした。
その後、timeleszも知らない初解禁の情報として、レギュラー放送に先駆け、3月20日の21時58分に特番が放送されることを発表。菊池は「同じ時間で4月からやるけど、その前にやらせてもらえるってことですよね」と喜んだ。
また、「timelesz project」で新たに加入したメンバーの内、最も成長したと思うメンバーという話題では、松島が「僕は将生（橋本）ですかね。今まで見せてこなかった熱みたいなものを、バラエティーでもたくさん見せてくれるようになったので、もっともっとバラエティでの将生の覚醒した姿みたいものをより楽しめたらなと思います」、佐藤が「僕も将生ですね」「将生がプロレスみたいなことを色々やったりとか、ワードチョイスとかもやって、ずっと面白かったですけど、色々成長しているなと思った」と共に橋本の名前を挙げる。一方、菊池は「僕は普段はアイドルを軸に、アイドル以外のところで言うと役者活動が主なので、そんなにバラエティで他のメンバーが成長したみたいなところは全然ピンとこない」ととぼけつつ、「成長みたいなところは僕が言うのはおこがましいですけれども、寺西ではないことはたしか」と答え、寺西は「間違いない」と笑っていた。
そして、印象が変わったメンバーについては猪俣が「ダントツに1人いて、勝利くん。タイプロ（timelesz project）の時のイメージで、やっぱりすごい怒ってたじゃないですか」と答え、佐藤が「あんまりなんか、ずっと怒ってる人みたいになっちゃうじゃん。それは気を付けて（笑）」と指摘。猪俣が「クール、冷静とかのイメージがあって、ちょっとイジりづらかったりとかしたんですけど」と続けると、佐藤は「あんまりタイプロでいじる時なかったし」と苦笑し、菊池も「そらタイプロはいじりにくいわな。イジられても困るしな」と続くと、猪俣は「日を追うごとにどんどんイジったりしたらどんどん笑顔になってくるじゃないですか。どんどんエンジンかかってる感じがして、勝利くんってすごいバラエティーの人だな、と変わりました」と印象の変化を振り返った。
発表会の後半には、投げたペットボトルが1回転して立つかを競うという番組内の競技「立道（たてどう）」に挑戦。メンバー2人ずつが順に挑み、ペットボトルが立っても立たなくてもそのまま番組の告知を行うCM撮影をその場で行うこととなった。
メンバーは次々に失敗し、寺西、松島の2人のみが成功。失敗したメンバーもその場を盛り上げ、会場は大きな笑い声に包まれた。
『タイムレスマン』は、4月よりフジテレビ系にて毎週金曜21時58分放送。
