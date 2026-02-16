ＡＫＢ４８が１６日、２５日にリリース予定の６７枚目シングル曲のカップリング曲として「初恋に似てる」を発表し、作詞をＯＧでタレントの指原莉乃が担当したことを明かした。

自身がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」に手がけた楽曲「とくべチュ、して」が、昨年の日本レコード大賞で作詞賞に輝いた指原。同１２月８日のＡＫＢ４８結成記念日に行われた報道陣向けの取材会でプロデューサーの秋元康氏から「指原大先生が日本レコード大賞をいただけたので、ぜひＡＫＢ４８の曲を書いていただきたい」とオファーを受けたことで、今作の作詞が決定した。

初となるＡＫＢ４８の楽曲制作について「秋元さんがセレクトした楽曲で歌詞を書くのは初めてで、私の選ぶ楽曲とはまた違ったサウンドで、『これが４８のカラーだなあ』としみじみ懐かしく感じました」と回想。「ＡＫＢ４８の２０周年記念シングル（「Ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」）に私も参加させていただき、現役メンバーと時間をともにする中で感じた『謙虚さの中にある努力で培ってきた自信』をみなさんに知っていただけたらと思い、全力！前向き！な歌詞を書きました」と振り返った。

センターはグループ最年少の近藤沙樹（さき）が担当。「メンバーそれぞれのプリプロ（レコーディング前に仮録音した音源）を何度も聴き、近藤沙樹さんがセンターに合うんじゃないかと生意気にも提案させていただきました。歌割りも提案させてもらったので、今までのＡＫＢ４８にないような歌割り構成でメンバーの歌声を存分に堪能できるようになっていると思います！」と自信をのぞかせる。「ＡＫＢ４８作品に自分の名前がまた違った形で載るのが幸せです。みなさんに愛していただける楽曲になりますように」と呼び掛けた。