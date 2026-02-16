＝LOVE、最新曲「劇薬中毒」初披露 視聴者衝撃「一番の神曲キタァァァ」「初見なのに馴染む」「相当バズるんじゃない？」
指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVEが、16日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に出演。新曲「劇薬中毒」を初披露した。
【写真】劇薬中毒！真っ赤に染まった＝LOVE
新曲「劇薬中毒」は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、当新曲は4月1日に20thシングル表題曲として発売を予定している。番組では、新衣装も初公開した。同楽曲は、なつかしさを感じるマイナーコードなメロディーに、指原による“激情型”の重い詞がつづられている。
視聴者からは「初見なのに馴染む」「劇薬中毒…良曲ですな」「字面が強い」「曲も衣装もめっちゃ好き」「ここ最近で一番の神曲キタァァァ」「いかりんぐWセンター！」「もう鬼リピしたい」「相当バズるんじゃない？」といった声が寄せられている。
なお、同楽曲は、17日午前0時から先行配信がスタートする。
【写真】劇薬中毒！真っ赤に染まった＝LOVE
新曲「劇薬中毒」は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、当新曲は4月1日に20thシングル表題曲として発売を予定している。番組では、新衣装も初公開した。同楽曲は、なつかしさを感じるマイナーコードなメロディーに、指原による“激情型”の重い詞がつづられている。
視聴者からは「初見なのに馴染む」「劇薬中毒…良曲ですな」「字面が強い」「曲も衣装もめっちゃ好き」「ここ最近で一番の神曲キタァァァ」「いかりんぐWセンター！」「もう鬼リピしたい」「相当バズるんじゃない？」といった声が寄せられている。
なお、同楽曲は、17日午前0時から先行配信がスタートする。