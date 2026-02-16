【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 横浜F・マリノス（2月14日／メルカリスタジアム）

【映像】早川友基の「神業セーブ」

これが昨季MVPの実力だ。鹿島アントラーズのGK早川友基が、試合終了間際に訪れた絶体絶命のピンチを左手1本の超反応で阻止。話題を集めている。

2月14日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、鹿島は横浜F・マリノスと対戦。拮抗した展開が続いていたが、77分にFWレオ・セアラがワンチャンスをものにして鹿島が先制に成功する。

その後は横浜FMも交代カードを活かしながら攻勢を強める。中でも決定的だったのが、84分のシーンだ。横浜FMのFWテヴィスがカットインからシュートを放つと、ブロックに入った鹿島のMF柴崎岳、そしてDFキム・テヒョンに当たってボールがこぼれる。すると、横浜FMのFWディーン・デイビッドがゴールエリア手前からほぼフリーの状態でシュートを放った。

この大ピンチで“壁”として立ちはだかったのが、昨季のJ1リーグでGK史上2人目となるMVPを獲得した守護神の早川だ。身体を広げながらデイビッドとの距離を少し詰めると、シュートに対して超反応し、最後は左手でボールを横に弾いたのだ。

解説者も「今のは1ゴールと同じ価値」と最大級の称賛

決定機を外したデイビッドも頭を抱えるビッグセーブには、解説の林陵平氏も「さすがMVPのプレーでしたね。よく触りましたね。身体を大きく見せながら、最後は左手で反応。面の作り方がノイアーっぽいんですよね」と感嘆。さらに「今のは1ゴールと同じ価値ですよね」と最大級の称賛を送った。

この神セーブは、SNSでも大きな話題に。ファンからは「早川の理不尽セーブ」「それ止めれんのか」「意味が分からない。（褒め言葉）気持ち悪い。（褒め言葉）」「早川それ止めるのは人間じゃない」「早川異次元すぎる」「もう笑うしかないぜ」「人間辞めてるのかな」「神様、仏様、早川様」「反射神経どうなってるの」「最後までボール見てちゃんと反応して止めてるのバケモンすぎる」「Jリーグを超越」など称賛と驚愕、そしてもはやドン引きしている声で溢れた。

早川のビッグセーブでピンチを防いだ鹿島は、1点のリードを守り切って1−0で勝利。ホーム初陣で勝点3を獲得した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

