■ミラノ・コルティナオリンピック™ ショートトラック男子5000mリレー準決勝（日本時間16日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

ショートトラック男子5000mリレーの準決勝が16日に行われ、日本はアンカーまで上位争いに加わったが、2組で4位に終わり、決勝進出とは行かなかった。

日本は92年アルベールビル五輪、男子5000mリレーで初のメダル（銅）を獲得。34年ぶりのメダルへ、宮⽥将吾 （23、⽇本通運）、吉永⼀貴 （26、トヨタ⾃動⾞）、渡邊啓太 （33、阪南⼤学）、岩佐暖（30、きらぼし銀⾏）の4人が出場した。

1チーム4人が出場、タッチをつなぎながら1人ずつ滑ります。タッチの回数やタイミングは自由だが、最後の2周はアンカーとして1人の選手が滑りきらなければいけない。組上位2チームが決勝に進出する。

この組には22年北京で銀メダルの強豪・韓国、オランダ、ベルギーとなった。46周と長丁場の戦い、体力を温存しながら、序盤は3番手からレース展開を伺った。残り34周でスピードが上がり始めると、最後方だった韓国が上がってきた。日本は残り13周まで3番手だったが、ベルギーに抜かれ4番手に。

残り9周で3番手に上がった。残り6周でスピードアップ、日本もオランダ、韓国についていったが、残り1周でベルギーにも抜かれて4位に終わり、順位決定戦に回ることとなった。

宮田は「悔しさを、まずは500mにぶつけたんですけど、出し切ることもできず、あっけなく終わってしまったっていう感じで、（リレーは）メダル獲得を目指して準決勝挑んだんですけど、敗退してしまって、その可能性がほとんどなくなってしまったのは、ちょっともうもったいない」と振り返った。

500mで転倒に巻き込まれた吉永は「多少痛むところはありますけどしっかり5000mリレーも滑れたと思うので大丈夫だと思います」と準々決勝に向けて切り替えていた。

【ショートトラック5000mリレー決勝】

イタリア

カナダ

韓国

オランダ

【ショートトラック5000mリレー順位決定戦】

中国

ハンガリー

ベルギー

日本

