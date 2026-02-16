俳優の武井咲（32）が15日、約2カ月ぶりにInstagramを更新。バレンタインの夜に撮影されたプライベートショットに反響が寄せられている。

2017年9月、EXILE TAKAHIRO（41）との結婚を発表した武井。翌年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月には三女が誕生したことも報告していた。

Instagramでは「子どもたちからは、ちゅーしてもらい 浮かれちゃうよね」と、誕生日を家族に祝ってもらった際のプライベートショットや、映画「るろうに剣心」の共演者との集合写真なども投稿。TAKAHIROが「いいね！」を付けて反応していた。

約2カ月ぶりの更新となった2026年2月15日には、黒のコートに赤いバッグを持ち、建物を見上げるプライベートショットを公開。「Valentine's Night walk」とコメントしている。

この投稿には「旦那様が撮影されたんですか」「ご夫婦でデートですか」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）