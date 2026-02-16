「知らないことです」殺人などに問われた43歳被告が初公判で起訴内容について否認　埼玉・飯能市家族3人殺害事件

3年前のクリスマスの朝、埼玉・飯能市の住宅で家族3人が殺害された事件。

殺人などの罪に問われている斎藤淳被告（43）は、16日の初公判で、起訴内容について否認した。

「知らないことです」と否認

斎藤被告：

知らないことです。

ーー（裁判長）すべての事実を知らないですか？

斎藤被告：

はい。

起訴状などによると、斎藤被告は2022年12月25日、飯能市の住宅で、ウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（32）の3人をオノでたたきつけるなどして殺害した罪などに問われている。

現場は、西武池袋線の飯能駅から約1.5kmの場所にある住宅街。

事件発生時、現場周辺では、女性の叫び声が聞こえたという。

現場付近に住む人（2022年）：

悲鳴ですね。ギャーギャーって逃げている感じの悲鳴でした。

ビショップさんの自宅から約60メートルのところに住んでいた斎藤被告。

斎藤被告を知る人（2022年）：

信じられない感じだった。真面目でいい子だよ、スポーツもできるしね。勉強もできるし、優等生なのかな。

斎藤被告を知る人（2022年）：

息子が言うには、ものすごくかっこいい。サッカーがうまかった。事件を起こすような感じじゃまったくなかったって。

自宅に置かれた車が傷つけられるトラブルも

事件発生の1年ほど前、ビショップさんの自宅に置かれていた車が、傷つけられるトラブルが起きていた。

現場近くに住む人（2022年）：

同じ車を2回もやられてるから、これ特定の人じゃないのって、また傷つけられないよう防犯カメラを2台つけていた。

この事件をめぐって、斎藤被告は2022年1月から2月にかけて、器物損壊の容疑で3回逮捕されたが、いずれも不起訴になっていた。

16日、さいたま地裁で開かれた初公判。

ビショップさん親子を殺害した罪に問われている斎藤被告は、起訴内容について「知らないことです」と否認した。

弁護側も、「斎藤さんは犯人ではない。精神疾患の圧倒的な影響を受けていて、責任能力はない」と無罪を主張している。

これに対し検察側は、斎藤被告が、ビショップさん宅の車を傷つけたとして警察に逮捕され、ビショップさんから損害賠償などを求められたことで、「報復感情が高まり、犯行に及んだ」と指摘。

斎藤被告に「精神疾患があることは争わない」としたうえで、「事件の半年前から凶器を購入し、犯行時に（被害者宅の）防犯カメラの配線を切断するなどしていて、完全責任能力があった」と主張している。

判決は、3月16日に言い渡される予定となっている。

（「イット!」2月16日放送より）